Die Pythonjäger - Einsatz in den Everglades
Folge vom 04.12.2020: Nachtschicht im Sumpf
44 Min.Folge vom 04.12.2020Ab 12
In den Sümpfen der Everglades lauern riesige Ungeheuer auf fette Beute: Tigerpythons, die hier eigentlich gar nicht hingehören! Jetzt geht die Paarungszeit der Pythons allmählich zu Ende und die Tiere ziehen sich an geschützte Nistplätze zur Eiablage zurück. Nach einer Nachtschicht im Sumpf entscheidet sich Dusty daher die Suche in trockeneren Kiefernwäldern fortzusetzen. Denn hier herrschen perfekte Bedingungen für die Schlangenbrut. Auf der Jagd entdeckt das Team ein seltenes Exemplar, bei dem es sich um einen Hybriden handeln könnte. Passen sich die Pythons in Florida bereits an kühlere Klimazonen an.
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Genre:Reality, im Freien/Outdoor, Natur, Abenteuer, Tiere
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Warner Bros. Discovery, Inc.