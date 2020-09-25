Die Pythonjäger - Einsatz in den Everglades
Folge vom 25.09.2020: Das verlorene Kalb
44 Min.Folge vom 25.09.2020Ab 12
Im US-Bundesstaat Florida gibt es rund 18 000 Farmen mit mehr als 800 000 Rindern. Und auf der Dinner Island Ranch wird ein Kalb vermisst. Wenn sich ein Python das Jungtier geholt hat, dann muss es sich um ein besonders großes Exemplar handeln. Dusty Crum und seine Mitstreiter bekommen in dieser Folge möglicherweise mit einem viereinhalb Meter langen Monstrum zu tun. 120 Hektar Weideland, Sümpfe und Wälder: Der vermeintliche Übeltäter könnte sich überall verstecken. Deshalb teilen sich die erfahrenen Schlangenjäger bei der Suche in Gruppen auf.
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Genre:Reality, im Freien/Outdoor, Natur, Abenteuer, Tiere
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Warner Bros. Discovery, Inc.