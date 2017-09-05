Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Rechthaberer vom 05.09.017

PULS 4Staffel 1Folge 2vom 05.09.2017
46 Min.Folge vom 05.09.2017Ab 6

Darf man Ware, die man kaufen möchte, zuerst essen und dann erst bezahlen? Darf man kleinere Büroartikel für den privaten Gebrauch mit nach Hause nehmen? Und darf man am Sonntag Gartenarbeit machen? Die Rechthaberer klären es auf!

