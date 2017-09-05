Die Rechthaberer vom 05.09.017Jetzt kostenlos streamen
Die Rechthaberer
Folge 2: Die Rechthaberer vom 05.09.017
46 Min.
Darf man Ware, die man kaufen möchte, zuerst essen und dann erst bezahlen? Darf man kleinere Büroartikel für den privaten Gebrauch mit nach Hause nehmen? Und darf man am Sonntag Gartenarbeit machen? Die Rechthaberer klären es auf!
