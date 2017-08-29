Die Rechthaberer vom 29.08.2017Jetzt kostenlos streamen
Die Rechthaberer
Folge 1: Die Rechthaberer vom 29.08.2017
46 Min.Folge vom 29.08.2017Ab 6
In "die Rechthaberer", Österreichs schrägster Regelcheck löchern die beiden Comedians Andreas Vitasek und Ciro DeLuca den Staranwalt Manfred Ainedter mit Fragen über Fragen. Was ist erlaubt, was nicht?
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Die Rechthaberer
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: ProSiebenSat.1 PULS 4