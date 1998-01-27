Die Rettungsflieger
Folge 3: Licht im Dunkeln
Bei einem dramatischen Verkehrsunfall sind Maren, Alex, Max und Thomas sofort zur Stelle. Ein Motorradfahrer ist mitsamt seiner Maschine so weit in den Wald hineingeschleudert worden, daß er erst spät von Max entdeckt wird. Max kann dem Schwerverletzten nur noch beim Sterben beistehen. Aus dieser intensiven Begegnung nimmt Max den überraschend klar formulierten letzten Willen des Opfers mit. Der Motorradfahrer will seine Nieren spenden. Max verspricht, sich darum zu kümmern. Er benötigt aber die Einwilligung von Angehörigen. Als der schockierte Vater seinen Sohn sieht, angeschlossen an ein künstliches Beatmungsgerät, kann er nicht glauben, daß er tot sein soll. Max stellt sich der schweren Aufgabe, den Vater zu überzeugen. Weitere Einsätze führen das Team zu einem Containerhafen, wo ein übergewichtiger Kranführer mit einer Winde in den fliegenden Hubschrauber gehievt werden muß, und zu einem Hundebiß, der dem Team die Schlagzeile einbringt: "Notärztin rettet schwangeren Blindenhund".
Weitere Folgen in Staffel 1
