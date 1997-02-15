Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Rettungsflieger

Herzalarm - Teil 1

KultKrimiStaffel 1Folge 1vom 15.02.1997
Herzalarm - Teil 1

Herzalarm - Teil 1Jetzt kostenlos streamen

Die Rettungsflieger

Folge 1: Herzalarm - Teil 1

45 Min.Folge vom 15.02.1997Ab 12

Maren, Thomas, Alexander und Max sind die Rettungsflieger. Sie haben sich dem Motto "Search and Rescue" verpflichtet. Sie sind ein SAR-Rettungsteam, das sich jeden Tag beweisen muss. Bei jedem Alarm sind die vier innerhalb von Sekunden im Hubschrauber. Alexander, der Pilot, und Max, sein Bordmechaniker, lokalisieren während des Fluges erst den Einsatzort, Notärztin Maren konzentriert sich auf den Moment, in dem sie gefordert ist, und Thomas, der Sanitäter, stellt sicher, dass sich Maren hunderprozentig auf jeden seiner Handgriffe verlassen kann. Sie sind ein eingespieltes Team. Notärztin Maren baut sich nach ihrer Scheidung gerade ein neues Leben auf. Pilot Alexander muss am Sterbebett seines Vaters erleben, wie längst überwunden geglaubte Ängste wieder aufbrechen. Während Sanitäter Thomas sein glückliches Familienleben pflegt, erfährt Max, dass seine fürs Leben auserwählte Traumfrau verheiratet ist und zwei Kinder hat.

