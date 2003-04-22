Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Rettungsflieger

Rivalen im Cockpit

KultKrimiStaffel 7Folge 10vom 22.04.2003
Rivalen im Cockpit

Die Rettungsflieger

Folge 10: Rivalen im Cockpit

44 Min.Folge vom 22.04.2003Ab 12

Zwischen den Singles Jens Blank und Jan Wollcke könnte sich eigentlich eine nette Männerfreundschaft entwickeln und danach sieht es zunächst auch aus, denn Wollcke ist sogar bereit, für Blank seinen Charme spielen zu lassen. In Liebesdingen wird das "Großmaul" Blank auf einmal ganz schüchtern. So traut er sich nicht, Madeleine anzusprechen. In bester Absicht will Wollcke Blank einen Freundschaftsdienst erweisen und Madeleine auf Pauls Grillparty am Abend einladen. Doch auch Wollcke sucht in der Nähe der schönen Frau nach den passenden Worten. Ohne, dass er es sich eingestehen will, hat auch er sich verliebt.

