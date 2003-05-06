Die Rettungsflieger
Folge 12: Trennung tut weh
Diesmal retten "Die Rettungsflieger" mehr als nur die Patientin. Im Rettungszentrum erfahren die drei Männer von Homann, dass Sabine nach Afrika gehen will. Sie vermuten, dass ihre Trennung von Karsten den Wunsch nach Veränderung provoziert. Wollcke, Paul und Jens sind fest entschlossen ihre Ärztin nicht gehen zu lassen, und denken sich unterschiedliche Vorgehensweisen aus. Schwere Explosion in einer Metallwerkstatt. Alex wollte dem weiblichen Lehrling Birte imponieren und hat dadurch nicht nur die Existenz seines Meisters gefährdet, sondern sein und das Leben seiner Kollegen aufs Spiel gesetzt. Dem schnellen Einsatz der Rettungsflieger und dem professionellen Vorgehen des gesamten Teams ist es zu verdanken, dass Leben gerettet werden.
