Die Schatzsucher von Oak Island

Top Ten: Funde im Money Pit

Kabel Eins DokuStaffel 10Folge 28vom 24.11.2025
Folge 28: Top Ten: Funde im Money Pit

41 Min.Folge vom 24.11.2025Ab 12

Die Schatzsucher widmen ihrem Projekt viel Hingabe und stoßen bei ihren zahlreichen Grabungen auf allerhand interessantes Material. In diesem Special geht es um zehn besondere Funde im Money Pit, die sich als richtungsweisend herausgestellt haben.

