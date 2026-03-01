Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Schatzsucher von Oak Island

Ricks und Martys Rückblick

Kabel Eins DokuStaffel 8Folge 29vom 16.03.2026
Ricks und Martys Rückblick

Ricks und Martys RückblickJetzt kostenlos streamen

Die Schatzsucher von Oak Island

Folge 29: Ricks und Martys Rückblick

41 Min.Folge vom 16.03.2026Ab 12

Oak Island, die sagenumwobene Insel an der Ostküste von Nova Scotia, Kanada, birgt möglicherweise einen gigantischen Schatz - und ist mit einem alten Fluch belegt. Piraten sollen hier Massen an purem Gold vergraben haben. Die Brüder Rick und Marty Lagina erfüllen sich einen lang gehegten Traum: Sie wollen den Schatz von Oak Island finden. Und so beginnt für die beiden das Abenteuer ihres Lebens ...

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Die Schatzsucher von Oak Island
Kabel Eins Doku
Die Schatzsucher von Oak Island

Die Schatzsucher von Oak Island

Alle 4 Staffeln und Folgen