Die Schatzsucher von Oak Island
Folge 4: Spanisches Gold
40 Min.Folge vom 06.04.2026Ab 12
Es steht weiter offen, ob die Arbeit im Sumpf für längere Zeit ruhen muss. Die Schatzsucher konzentrieren sich daher ganz auf die Grabungen im Money Pit, wo sie tatsächlich kleine Mengen Gold entdecken. Es scheint sich dabei um spanisches Edelmetall zu handeln.
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Die Schatzsucher von Oak Island
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Geschichte
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC.