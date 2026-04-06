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Die Schatzsucher von Oak Island

Spanisches Gold

Kabel Eins DokuStaffel 9Folge 4vom 06.04.2026
Spanisches Gold

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Die Schatzsucher von Oak Island

Folge 4: Spanisches Gold

40 Min.Folge vom 06.04.2026Ab 12

Es steht weiter offen, ob die Arbeit im Sumpf für längere Zeit ruhen muss. Die Schatzsucher konzentrieren sich daher ganz auf die Grabungen im Money Pit, wo sie tatsächlich kleine Mengen Gold entdecken. Es scheint sich dabei um spanisches Edelmetall zu handeln.

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