Die Schlangenfängerin - Gefahr Down Under
Folge vom 14.05.2025: Outback Dangers
44 Min.Folge vom 14.05.2025Ab 12
Die Rotbäuchige Schwarzotter ist offenbar in Beißlaune. Deshalb muss Julia Baker beim Einfangen des Reptils voll konzentriert zu Werke gehen. Und der Garten ihrer Nachbarin in Brisbane wird von einem großen Python belagert. Jeder Fehler kann in Julias Berufsalltag fatale Konsequenzen nach sich ziehen, deshalb muss sie sich permanent weiterbilden, mit fremden Arten vertraut machen und neue Techniken erlernen. Ein Schlangengift-Experte lädt Julia zu einer Tour ins Outback ein. Und in Alice Springs rettet die gelernte Konditorin einen Kindergeburtstag.
Genre:Reality, Dokumentation
Altersfreigabe:
12
