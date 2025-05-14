Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Schlangenfängerin - Gefahr Down Under

Outback Dangers

DMAXFolge vom 14.05.2025
Outback Dangers

Outback DangersJetzt kostenlos streamen

Die Schlangenfängerin - Gefahr Down Under

Folge vom 14.05.2025: Outback Dangers

44 Min.Folge vom 14.05.2025Ab 12

Die Rotbäuchige Schwarzotter ist offenbar in Beißlaune. Deshalb muss Julia Baker beim Einfangen des Reptils voll konzentriert zu Werke gehen. Und der Garten ihrer Nachbarin in Brisbane wird von einem großen Python belagert. Jeder Fehler kann in Julias Berufsalltag fatale Konsequenzen nach sich ziehen, deshalb muss sie sich permanent weiterbilden, mit fremden Arten vertraut machen und neue Techniken erlernen. Ein Schlangengift-Experte lädt Julia zu einer Tour ins Outback ein. Und in Alice Springs rettet die gelernte Konditorin einen Kindergeburtstag.

Alle verfügbaren Folgen