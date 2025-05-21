Die Schlangenfängerin - Gefahr Down Under
Folge vom 21.05.2025: Tödliches Gift
45 Min.Folge vom 21.05.2025Ab 12
Bryan Fry fixiert mit geübtem Griff eine Östliche Braunschlange, um an das Gift der Natter zu gelangen. Der Biochemiker zählt zu den renommiertesten Toxikologen Australiens. Und Julia Baker kann viel von dem Experten lernen. Aber sie soll in Alice Springs nicht nur zuschauen, sondern auch selbst Hand anlegen. Julia bekommt es mit einem Exemplar der Gattung Pseudechis zu tun. Wenn Mulgaschlangen in die Enge getrieben werden, beißen sie kräftig zu. Dabei sondern sie größere Giftmengen ab als andere Arten. Geht beim „Melken“ des Reptils alles glatt?
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Genre:Reality, Dokumentation
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: Warner Bros. Discovery, Inc.