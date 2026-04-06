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Die Schlümpfe Staffel 1

Die Schlümpfe: Die schlumpftastischen Fünf

ORF KidsStaffel 1Folge 127vom 06.04.2026
Die Schlümpfe: Die schlumpftastischen Fünf

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Die Schlümpfe Staffel 1

Folge 127: Die Schlümpfe: Die schlumpftastischen Fünf

12 Min.Folge vom 06.04.2026

Zum Schutz vor Gargamel wollen die Schlümpfe ein Rettungsteam installieren. Da sich niemand freiwillig meldet, lässt Papa Schlumpf die Mitglieder in einer geheimen Abstimmung wählen. Jokey manipuliert die Wahl. So gehören am Ende Baby, Dummi, Fauli, Clumsy und Fürchti zum Team. Als es Gargamel dann tatsächlich gelingt, fast das ganze Schlumpfdorf gefangen zu nehmen, müssen die schlumpftastischen Fünf zeigen, dass sie zurecht gewählt wurden. Bildquelle: ORF/IMPS

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