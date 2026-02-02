Die Seele der Farbe
Folge 2: Die Seele der Farbe
46 Min.Folge vom 02.02.2026
Farben sind eine Illusion: Erst das Zusammenspiel von Licht, Oberfläche und Pigmenten bestimmt, was wir sehen – und nur ein winziger Teil davon ist für uns überhaupt sichtbar. Der Dokumentarfilm unternimmt eine spannende Reise in die Welt historischer Farbrezepturen sowie in dessen Handwerkskunst. Bildquelle: ORF/BR/SWR/Agustí Torres
Die Seele der Farbe
Altersfreigabe: 0
0