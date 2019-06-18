Die Seidenstraße - Mehr als eine Handelsroute
Folge 2: Leben und Tod
53 Min.Folge vom 18.06.2019Ab 6
Über Jahrtausende hat die Seidenstraße die Geschichte der Menschheit beeinflusst. Folge 2 der Serie dokumentiert, wie sich Krankheiten entlang des Handelsweges zwischen Ost und West verbreiteten. So war die Bevölkerung Europas nach der großen Pest im 14. Jahrhundert drastisch dezimiert. Kurioserweise hatte das positive Konsequenzen: Der Adel sah sich gezwungen, höhere Löhne an die wenigen überlebenden Arbeitskräfte zu zahlen, um sich deren Dienste zu sichern - die Mittelschicht war geboren.
Genre:Dokumentation, Geschichte
Copyrights:© 2019 ZDF Enterprises