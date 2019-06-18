Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Seidenstraße - Mehr als eine Handelsroute

Motor des Fortschritts

Doku überStaffel 1Folge 3vom 18.06.2019
Motor des Fortschritts

Die Seidenstraße - Mehr als eine Handelsroute

Folge 3: Motor des Fortschritts

53 Min.Folge vom 18.06.2019Ab 6

Nicht nur als Handelsweg, der sich über die Weiten Eurasiens erstreckte, hat die Seidenstraße die Geschichte geprägt. Sie schuf ebenso die Voraussetzungen für politische und gesellschaftlichen Umbrüche. Die dritte Folge der Serie erörtert ihren Einfluss auf das Zeitalter der Revolutionen. Dabei geht es u.a. um die Demokratisierung des Wissens, die mit massenhafter Papierherstellung und modernem Buchdruck einherging. Eine der Folgen: die rasante Entwicklung der Stadt New York im fernen Amerika.

