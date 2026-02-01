Zum Inhalt springenBarrierefrei
sixxStaffel 6Folge 3vom 21.02.2026
21 Min.Folge vom 21.02.2026Ab 6

Das heutige Projekt von Tarek und Christina ist ein Haus mit einer in Kalifornien sehr beliebten Bauweise: der Indoor-Outdoor-Trennung. Tarek und Christina errichten zunächst einen Outdoor-Living-Bereich, doch sie haben die Kosten für die Restaurierung der Innenräume unterschätzt.

