Das Indoor-Outdoor-HausJetzt kostenlos streamen
Die Super-Makler - Top oder Flop?
Folge 3: Das Indoor-Outdoor-Haus
21 Min.Folge vom 21.02.2026Ab 6
Das heutige Projekt von Tarek und Christina ist ein Haus mit einer in Kalifornien sehr beliebten Bauweise: der Indoor-Outdoor-Trennung. Tarek und Christina errichten zunächst einen Outdoor-Living-Bereich, doch sie haben die Kosten für die Restaurierung der Innenräume unterschätzt.
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Super-Makler - Top oder Flop?
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Heimwerken, Haus und Garten
Produktion:US, 2013
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Discovery Media Ventures Ltd.
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren