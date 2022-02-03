Die Temmers - Reich wie Scheich - Staffel 1 Folge 1Jetzt kostenlos streamen
Die Temmers - Reich wie Scheich
Folge 1: Die Temmers - Reich wie Scheich - Staffel 1 Folge 1
"Die Temmers – reich wie Scheich" zeigt bei ATV das exzentrische Millionärs-Ehepaar Walter und Susi Temmer und taucht ein in ihr schillerndes Leben. Das aufstrebende Ehepaar ist durch den Internet-Domain-Handel zu schnellem Reichtum gekommen. Das Format gibt den Zuseher:innen einen Einblick in das skurrile Privatleben von Walter und Susi Temmer und begleitet sie bei ihrem Aufstieg in Österreichs High Society. Wer in der Beziehung der beiden die Richtung vorgibt, erklärt Susi: "Heute habe ich zwar ein Rockerl an, aber eigentlich habe ich die Hosen in der Beziehung an. Er ist mein bester Freund und meine große Liebe." Die beiden sind ein eingespieltes Team. Doch sie streben nach mehr, Walter beschreibt das so: "Die Susi ist meine große Liebe. Wir passen einfach zusammen. Ich habe mir immer ein Mädl gewünscht an meiner Seite, das gemeinsam mit mir die Weltherrschaft ergreifen mag." Bei den Temmers spielt Geld keine Rolle: Da wird schon mal für eine 500-Meter-Fahrt der hoteleigene Rolls-Royce-Service in Velden genutzt. Zum Frühstück wird das gesamte Seerestaurant des Schlosshotel Velden exklusiv gemietet. Mit ihren neonfarbigen Luxussportwägen fallen die Temmers auf, Walter Temmer denkt auch an seine Fans und verlost jedes Monat ein Auto. Und ganz wichtig ist, dass der Außenpool der Villa stets auf 38 Grad temperiert ist. Trotz allem Reichtums zeigen sich die Temmers, wie sie sind. Ob im Bademantel, im Sportgewand, in den Crocs oder der Designer-Wäsche. Und: Man erfährt, warum Walter seine Susi "Babytiger" nennt und sie ihn liebevoll "Pupsi-Bär".
