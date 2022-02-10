Die Temmers - Reich wie Scheich - Staffel 1 Folge 2Jetzt kostenlos streamen
Die Temmers - Reich wie Scheich
Folge 2: Die Temmers - Reich wie Scheich - Staffel 1 Folge 2
Walter und Susi Temmer lassen die Zuseher:innen wieder an ihrem schillernden Leben teilhaben. In dieser Folge begibt sich Walter in den Beauty-Salon und das steirische Millionärs-Ehepaar fordert sich beim gemeinsamen Workout mit dem Personal-Trainer. Für einen Kurz-Trip nach Wien wird der ganze Kofferraum des Luxussportwagens beladen, bis er nicht mehr zu geht, denn Walter kann nicht genug Outfits dabeihaben: "Vier Jacken, zwei Tage. Wir sind zwei Tage weg, einmal übernachten und es schaut aus, als ob wir nie wieder zurückkommen." Statt Safari geht es für die beiden in den Tiergarten Schönbrunn und hier wird endlich das Geheimnis gelüftet, warum Walter seine Susi "Babytiger" nennt und sie ihn liebevoll "Pupsi-Bär". Geld spielt bei den Temmers keine Rolle. Sie beziehen ihre Follower ein und verlosen jeden Monat ein Auto. Zum Abschluss des Tages wird der glückliche Gewinner mit einem neuen Gefährt beschenkt. Susi freut sich mit den Gewinnern mit: "Ich habe eine Riesenfreude, wenn nach einer digitalen Verlosung so glückliche Personen in der Realität dastehen." Mit dem Spiel „Schere-Stein-Papier“ wird dann zwischen Walter und Susi nach einem langen Tag ermittelt, wer noch in den wohl temperierten Pool der Villa springen darf, mit Gewand versteht sich.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick