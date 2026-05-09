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Die Thundermans: Undercover

NickelodeonStaffel 1Folge 9vom 09.05.2026
Kampf um Brenda

Kampf um BrendaJetzt kostenlos streamen

Die Thundermans: Undercover

Folge 9: Kampf um Brenda

21 Min.Folge vom 09.05.2026Ab 6

Chloe fühlt sich von Max und Phoebe eingeengt und bittet sie, sich neue Freunde zu suchen. Ohne es zu wissen, freunden sich die beiden jedoch mit derselben Person an. Chloe genießt die Zeit allein, bis plötzlich ein Pelikan im Wohnzimmer auftaucht.

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