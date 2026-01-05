Die Toten von Salzburg: Die letzte ReiseJetzt kostenlos streamen
Die Toten von Salzburg
Folge 4: Die Toten von Salzburg: Die letzte Reise
Ein Fremdenführer mit Doppelleben findet in einem Salzbergwerk den Tod. Es handelt sich um einen sprichwörtlichen Grenzfall: Die obere Hälfte des Körpers liegt in Deutschland, die untere in Österreich. Inhalt: Die Leiche eines Reiseleiters liegt im Salzbergwerk Hallein. Es handelt sich um einen sprichwörtlichen Grenzfall: Die obere Hälfte der Körpers liegt in Deutschland, die untere in Österreich. Doch diesmal wollen weder Salzburg noch Traunstein die Ermittlungen übernehmen. Mur (Michael Fitz) ist so gut wie auf einer gewonnenen Kreuzfahrt, Russmeyer (Fanny Krausz) probt für eine Musicalrolle und Seywald (Erwin Steinhauer) ist mit René (Michael Schönborn) auf einem "Less stress in two weeks"-Seminar, um die Beziehung zu retten. Erst als die neue Salzburger Kollegin und ehemalige Zielfahnderin Ludovika "Lu" Frey (Patricia Aulitzky) – als Twen einst aus Salzburg geflohen, jetzt wegen ihrer demenzkranken Mutter zurückgekehrt – frühzeitig den Dienst antritt, kommt Schwung in die Sache. Besetzung: Patricia Aulitzky (Lu Frey) Michael Fitz (Hubert Mur) Fanny Krausz (Irene Russmeyer) Erwin Steinhauer (Alfons Seywald) Nikolaus Barton (Simon Wächter) Helmut Bohatsch (Herr Wolfgang) Natalie O'Hara (Helene Mur) Sebastian Edtbauer (Richard Wagner) Michael Schönborn (Rene Kleist) Ronald Seboth (Erzbischof) Dany Sigel (Klara Frey) Maximilian Modl (Ben Lackner) Julia Rosa Peer (Eva Lackner) Jonathan Beck (Ivo Spindler) Runa Schymanski (Selma Schwab) Michael Fuith (Dietrich Hamisch) Nayana Heuer (Saira Sharma) Edi Jäger (Rudolf Pichler) Regie: Erhard Riedlsperger Drehbuch: Stefan Brunner Bildquelle: ORF/Satel Film/Lisa Kutzelnig
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