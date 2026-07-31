Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Toten von Salzburg

Die Toten von Salzburg: Schattenspiel

ORF2Staffel 1Folge 5vom 31.07.2026
Die Toten von Salzburg: Schattenspiel

Die Toten von Salzburg: SchattenspielJetzt kostenlos streamen

Die Toten von Salzburg

Folge 5: Die Toten von Salzburg: Schattenspiel

89 Min.Folge vom 31.07.2026

Eine archäologische Sensation kippt in einen Kriminalfall voller Schuld, Schweigen und tödlicher Folgen. Das Salzburger Kapuzinerkloster öffnet sich neuen Einnahmequellen: Seminare und eine spektakuläre Grabung sollen Besucher anlocken. Statt der sagenumwobenen Ruhestätte einer Bajuwarenherzogin entdecken Archäologen jedoch das Skelett eines britischen Piloten aus dem Zweiten Weltkrieg – mit Spuren einer möglichen Hinrichtung. Als kurz darauf Bruder Gereon tot aufgefunden wird, ermitteln Irene Russmeyer, Hubert Mur und Hofrat Seywald in einem Fall, der Vergangenheit und Gegenwart verbindet. Besetzung: Michael Fitz (Hubert Mur) Fanny Krausz (Irene Russmeyer) Erwin Steinhauer (Alfons Seywald) Simon Hatzl (Sebastian Palfinger) Nikolaus Barton (Simon Wächter) Natalie O'Hara (Helene Mur) Sebastian Edtbauer (Richard Wagner) Helmut Bohatsch (Herr Wolfgang) Fritz Egger (Bruder Martin) Anton Widauer (Bruder Elias) Jonah Winkler (Ian Wells) Francis Fulton-Smith (Lüthold Engelmann) Michael Steinocher (Mitsch Balzer) Patricia Aulitzky (Gerlinde Schöfferl) Christina Cervenka (Livia Kronsdorfer) Heinz Trixner (Emeritus Elias) Daniel Langbein (Bruder Gereon) Regie: Erhard Riedlsperger Drehbuch: Maria Hinterkörner Bildquelle: ORF/Satel Film/Birgit Probst

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Die Toten von Salzburg
ORF2
Die Toten von Salzburg

Die Toten von Salzburg

Alle 1 Staffeln und Folgen