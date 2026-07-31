Die Toten von Salzburg: SchattenspielJetzt kostenlos streamen
Die Toten von Salzburg
Folge 5: Die Toten von Salzburg: Schattenspiel
Eine archäologische Sensation kippt in einen Kriminalfall voller Schuld, Schweigen und tödlicher Folgen. Das Salzburger Kapuzinerkloster öffnet sich neuen Einnahmequellen: Seminare und eine spektakuläre Grabung sollen Besucher anlocken. Statt der sagenumwobenen Ruhestätte einer Bajuwarenherzogin entdecken Archäologen jedoch das Skelett eines britischen Piloten aus dem Zweiten Weltkrieg – mit Spuren einer möglichen Hinrichtung. Als kurz darauf Bruder Gereon tot aufgefunden wird, ermitteln Irene Russmeyer, Hubert Mur und Hofrat Seywald in einem Fall, der Vergangenheit und Gegenwart verbindet. Besetzung: Michael Fitz (Hubert Mur) Fanny Krausz (Irene Russmeyer) Erwin Steinhauer (Alfons Seywald) Simon Hatzl (Sebastian Palfinger) Nikolaus Barton (Simon Wächter) Natalie O'Hara (Helene Mur) Sebastian Edtbauer (Richard Wagner) Helmut Bohatsch (Herr Wolfgang) Fritz Egger (Bruder Martin) Anton Widauer (Bruder Elias) Jonah Winkler (Ian Wells) Francis Fulton-Smith (Lüthold Engelmann) Michael Steinocher (Mitsch Balzer) Patricia Aulitzky (Gerlinde Schöfferl) Christina Cervenka (Livia Kronsdorfer) Heinz Trixner (Emeritus Elias) Daniel Langbein (Bruder Gereon) Regie: Erhard Riedlsperger Drehbuch: Maria Hinterkörner Bildquelle: ORF/Satel Film/Birgit Probst
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