ORF IIIStaffel 1Folge 1vom 15.12.2025
48 Min.Folge vom 15.12.2025

Weihnachtszeit ist Backzeit, und auch die Supermärkte bieten ein buntes Sortiment an weihnachtlicher Bäckerei an. Die Preise für diese fertige Backware waren schon vor der Inflation beachtlich und haben heuer noch einmal angezogen. Muss also ganz was Besonderes sein. Die Dokumentation hat sich mit den Angeboten beschäftigt und die verschiedenen Waren auf ihre Inhaltsstoffe und auf ihr Preis-Leistungsverhältnis untersucht. Lassen sich die Märkte das große Bedürfnis nach weihnachtlicher Behaglichkeit vergolden? Was unterscheidet die teurere Weihnachtsbäckerei von den alljährlich verfügbaren Keksen? Und wie ernst nimmt man es mit Bio und Fair? Bildquelle: ORF/D5 Produktion

ORF III
