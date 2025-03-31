Die Wahrheit über SpargelJetzt kostenlos streamen
Die Wahrheit über Spargel
Folge 1: Die Wahrheit über Spargel
Spargel gehört im Frühjahr auf jedes Gericht – gerade der Marchfelder Spargel hat es zu großer Markenberühmtheit geschafft. Doch die alljährliche Spargelzeit hat auch Seiten, die Gourmets verborgen bleibt: die Ernte ist eine Kärrnerarbeit, die im wesentlichen nur von robusten ausländischen Arbeitskräften verrichtet wird. Denn anders als bei vielen anderen Gemüsesorten heißt Spargel ausschließlich Handarbeit. Im Gemüsegarten Österreichs, dem Marchfeld, wird jedes Frühjahr im Akkord gearbeitet, um das riesige Marktbedürfnis zu befriedigen. Regisseur Alfred Schwarz hat sich in dieser ORF III-Produktion die Erntemethoden und die Arbeitsbedingungen näher angesehen. Wer verdient eigentlich wirklich am Spargel? Die Bauern oder die Supermärkte? Und kann Spargel nur deshalb billig in den Handel gelangen, weil andere den Preis dafür zahlen? Bildquelle: ORF/Bernhard Werany
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick