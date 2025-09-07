Die Wiener Alpen - Eine kulinarisch kulturelle LandpartieJetzt kostenlos streamen
Die Wiener Alpen
Folge 5: Die Wiener Alpen - Eine kulinarisch kulturelle Landpartie
24 Min.Folge vom 07.09.2025
In einer Rundreise durch die Bucklige Welt, das Wechselland, die Semmering-Rax-Schneeberg-Region und das Schneebergland stellt der Film Menschen vor, die sich der Nachhaltigkeit und einer Besinnung aufs Wesentliche verschrieben haben. Nachhaltige Landbewirtschaftung, hochwertige Lebensmittel aus regionaler Erzeugung und ein bewusster Umgang mit einer der schönsten Kulturlandschaften Mitteleuropas prägt das Leben der Protagonisten. Wo sich Naturschönheit, hochwertige Gastronomie und kulturelle Vielfalt zu einem harmonischen Ganzen vereinen, findet der Betrachter zurück zum Ursprung.
