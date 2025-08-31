Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Wiener Alpen

Die Wiener Alpen - Von Aufsteigern und Überfliegern

ORF2Staffel 1Folge 7vom 31.08.2025
Die Wiener Alpen - Von Aufsteigern und Überfliegern

Die Wiener Alpen

Folge 7: Die Wiener Alpen - Von Aufsteigern und Überfliegern

24 Min.Folge vom 31.08.2025

Wiener Neustadts Vorbereitungen auf die Landesausstellung 2019 waren in vollem Gange. Eine umfangreiche Restaurierung brachte die historischen Kasematten zurück in die Gegenwart. Diese Doku besichtigte die Baufortschritte und zeigte neue Ausgrabungen in der aus dem 16. Jahrhundert stammenden unterirdischen Verteidigungsanlage. Ebenfalls fündig wurde Cafetier, Kaffeeröster und Plantagenbesitzer Roman Schärf. In seinem Falle bei hochwertigen Kaffeearomen. Bildquelle: ORF/Marx Media

