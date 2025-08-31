Die Wiener Alpen - Von Aufsteigern und ÜberfliegernJetzt kostenlos streamen
Die Wiener Alpen
Folge 7: Die Wiener Alpen - Von Aufsteigern und Überfliegern
24 Min.Folge vom 31.08.2025
Wiener Neustadts Vorbereitungen auf die Landesausstellung 2019 waren in vollem Gange. Eine umfangreiche Restaurierung brachte die historischen Kasematten zurück in die Gegenwart. Diese Doku besichtigte die Baufortschritte und zeigte neue Ausgrabungen in der aus dem 16. Jahrhundert stammenden unterirdischen Verteidigungsanlage. Ebenfalls fündig wurde Cafetier, Kaffeeröster und Plantagenbesitzer Roman Schärf. In seinem Falle bei hochwertigen Kaffeearomen. Bildquelle: ORF/Marx Media
