Die Wiener Alpen
Folge 8: Die Wiener Alpen - Vom Pioniergeist zur Sommerfrische
26 Min.Folge vom 13.09.2025
Am Wasserleitungsweg entlang der Schwarza verbinden sich eindrucksvolle Bauwerke mit ihren Geschichten zu einer spannenden Entdeckungsreise. Zwischen malerischen Naturlandschaften entfaltet sich eine Region, in der zahlreiche künstlerische Schätze verborgen liegen. Prachtvillen, Schlösser und traditionsreiche Landhotels öffnen ihre Türen und geben Einblicke in vergangene Zeiten. Die bekannte Kulturhistorikerin Lisa Fischer führt uns zu diesen Schätzen der Region. Bildquellen: Fotografie Lisa + Wi / imageBROKER / picturedesk.com | ORF/Marx Media
Die Wiener Alpen
