Die WWE-Schatzjäger
Folge 1: "Stone Cold" Steve Austin
39 Min.Folge vom 19.02.2026Ab 12
Booker T, Mick Foley und Lita machen sich auf die Suche nach verloren geglaubten Erinnerungsstücken der WWE Geschichte. Das Trio befindet sich auf den Spuren von "Stone Cold" Steve Austin. Mick durchsucht Steves ehemalige Ranch nach Erinnerungsstücken, während Lita Hinweisen nachgeht, die sie zur berüchtigten mit Zement gefüllten Corvette führen sollen.
Genre:Reality, Pro Wrestling, Sammlerstücke
Produktion:US, 2021
Altersfreigabe:
12
