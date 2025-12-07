Diese Sendung ist kein Spiel - Die unheimliche Welt des Eduard ZimmermannJetzt kostenlos streamen
Folge 1: Diese Sendung ist kein Spiel - Die unheimliche Welt des Eduard Zimmermann
„Die Polizei bittet um Ihre Mithilfe!“: Wenn Eduard Zimmermann ab 1967 das Fernsehvolk auf Verbrecherjagd schickte – dann schickten Eltern ihre Kinder zu Bett, stets mit dem beklemmenden Nachsatz: „Diese Sendung ist kein Spiel“. „Aktenzeichen XY … ungelöst“ war weltweit die erste TV-Reihe eines Genres, das heute unter dem Begriff „True Crime“ boomt, und zugleich der Auftakt interaktiven Fernsehens. Zimmermann war ein adretter Herr mit kleinem Näschen und freundlichen Hamsterbacken, sein strenger Blick verhieß jedoch nichts Gutes und was er zu sagen hatte, verbreitete stets Unbehagen. Ab 1968 fungierten zunächst Teddy Podgorski und bald darauf Peter Nidetzky als ORF-Korrespondenten, die nach inländischen Kriminellen fahnden ließen. Grimme-Preisträgerin Regina Schilling hat für ihren Film Ausschnitte aus 300 Ausgaben zusammengetragen und daraus ein zeitgeschichtliches Feuilleton montiert. Entstanden ist eine kluge Analyse verordneter Moral, gesellschaftlicher Normen und der Angstlust in spießigen Vorstadt-Wohnzimmern. Bildquelle: ORF/ZDF
