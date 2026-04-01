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Dino-Zug

Die Junior-Schaffner-Akademie (1+2)

DeAPlanetaStaffel 4Folge 6vom 01.04.2026
Die Junior-Schaffner-Akademie (1+2)

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Dino-Zug

Folge 6: Die Junior-Schaffner-Akademie (1+2)

26 Min.Folge vom 01.04.2026

Der kleine Tyrannosaurus Rex Buddy wird von einer Flugsaurier-Familie aufgezogen und erlebt allerhand Abenteuer mit seinen Geschwistern Tiny, Shiny und Don. Der magische Dino-Zug kann durch die Zeit reisen, so dass die kleinen Passagiere unterschiedlichen Dinosauriern begegnen und eine Menge lernen.

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