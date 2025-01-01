Zum Inhalt springenBarrierefrei
Das Sexperiment beginnt: Zu Besuch bei einer Domina

34 Min.Ab 16

Erotikbuchautorin Ines Wittka begrüßt die Promi-Damen Giulia Siegel, Arielle Rippegather, Linda Nobat und Edith Stehfest in einem Berliner Loft, um ihnen ein paar Tipps und Tricks an die Hand zu geben, wie sie eine erotische Kurzgeschichte schreiben können. Anschließend Erkundung eines Dominastudios. Hier besuchen die vier Ladies Domina Lady Blackdiamoond in ihrem Berliner Studio. Sie bekommen eine Einführung in die Welt des BDSM!

