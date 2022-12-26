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Discover Dakar

Rallye: Discover Dakar - S2 E5

Red Bull TVStaffel 2Folge 5vom 26.12.2022
Rallye: Discover Dakar - S2 E5

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Discover Dakar

Folge 5: Rallye: Discover Dakar - S2 E5

10 Min.Folge vom 26.12.2022Ab 12

Erfahre, wie neue Technologien die Dakar nachhaltig verändern, vom Elektroauto bis zum elektronischen Roadbook auf dem Motorrad.

Weitere Folgen in Staffel 2

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