DittscheStaffel 2Folge 4vom 18.12.2024
30 Min.Folge vom 18.12.2024

Chefvisite! Der Imbiss ist komplett renoviert worden. Aber der Boden ist so rutschig, ob Ingo wohl die Schutzfolie schon von den Kacheln abgemacht hat? Zu Gast: Oscar Umpierrez. Dittsche ist eine Sendung des WDR. Folge vom 12. September 2004.

