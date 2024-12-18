Frisuren / Zu Gast: Moritz BleibtreuJetzt kostenlos streamen
Dittsche - Das wirklich wahre Leben!
Folge 8: Frisuren / Zu Gast: Moritz Bleibtreu
30 Min.Folge vom 18.12.2024
Chefvisite! Ingo hatte Geburtstag und da darf ein Geschenk von Dittsche natürlich nicht fehlen. Er schenkt Ingo in Krepppapier eingehülltes Leergut. Zu Gast ist Moritz Bleibtreu.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Dittsche - Das wirklich wahre Leben!
Alle 20 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Westdeutscher Rundfunk Köln 2004