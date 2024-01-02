Zum Inhalt springenBarrierefrei
Diversity Ball 2024

Diversity Ball im Wiener Rathaus

ORF1Staffel 1Folge 2vom 06.09.2025
Diversity Ball im Wiener Rathaus

Diversity Ball 2024

Folge 2: Diversity Ball im Wiener Rathaus

124 Min.Folge vom 06.09.2025

Das Wiener Rathaus erstrahlte im Zeichen der Vielfalt. Unter dem Motto TOGETHER WE RISE eröffnete u.a. Tom Neuwirth aka Conchita den 17. Diversity Ball. Ein Fest, in dem Barrierefreiheit erlebbar wurde. Bildquelle: Starpix / picturedesk.com Sendungshinweis: Diversity Ball 2025, 9. September, 23.25 Uhr in ORF 1 und im Stream

Diversity Ball 2024
ORF1
Diversity Ball 2024

Diversity Ball 2024

