Das Wiener Rathaus erstrahlte im Zeichen der Vielfalt. Unter dem Motto TOGETHER WE RISE eröffnete u.a. Tom Neuwirth aka Conchita den 17. Diversity Ball. Ein Fest, in dem Barrierefreiheit erlebbar wurde. Bildquelle: Starpix / picturedesk.com Sendungshinweis: Diversity Ball 2025, 9. September, 23.25 Uhr in ORF 1 und im Stream
