Folge 3: Diversity Ball 2025: Highlights aus dem Wiener Rathaus
Der Diversity Ball verwandelte auch heuer wieder das Wiener Rathaus unter dem Motto "Together We Rise" in ein Fest der Vielfalt. Die große Opening Show bestritten Tom Neuwirth aka Conchita, Mezzosopranistin Flaka Goranci, Sänger Vincent Bueno, Falco-Darsteller Moritz Mausser, sowie Showeinlage der Unity Dance-Crew u.v.m. Auf sechs Floors sorgten u. a. Glam Chamber hosted by Ryta Tale, Grazia Patricia & Metamorkid, Mel Merio's Lovemore Floor und der Deaf Beat Club mit DJane Anna Ullrich für Stimmung. Highlights wie die Dunkelbar und die Bilder Ausstellung "World Unseen" machten Barrierefreiheit erlebbar. Bildquelle: Andreas Tischler / picturedesk.com
