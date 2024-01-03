Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Diversity Ball 2024

Diversity Ball 2025: Highlights aus dem Wiener Rathaus

ORF1Staffel 1Folge 3vom 09.09.2025
Diversity Ball 2025: Highlights aus dem Wiener Rathaus

Diversity Ball 2025: Highlights aus dem Wiener RathausJetzt kostenlos streamen

Diversity Ball 2024

Folge 3: Diversity Ball 2025: Highlights aus dem Wiener Rathaus

37 Min.Folge vom 09.09.2025

Der Diversity Ball verwandelte auch heuer wieder das Wiener Rathaus unter dem Motto "Together We Rise" in ein Fest der Vielfalt. Die große Opening Show bestritten Tom Neuwirth aka Conchita, Mezzosopranistin Flaka Goranci, Sänger Vincent Bueno, Falco-Darsteller Moritz Mausser, sowie Showeinlage der Unity Dance-Crew u.v.m. Auf sechs Floors sorgten u. a. Glam Chamber hosted by Ryta Tale, Grazia Patricia & Metamorkid, Mel Merio's Lovemore Floor und der Deaf Beat Club mit DJane Anna Ullrich für Stimmung. Highlights wie die Dunkelbar und die Bilder Ausstellung "World Unseen" machten Barrierefreiheit erlebbar. Bildquelle: Andreas Tischler / picturedesk.com

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Diversity Ball 2024
ORF1
Diversity Ball 2024

Diversity Ball 2024

Alle 1 Staffeln und Folgen