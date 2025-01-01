Doc Caro - Einsatz mit Herz
Doc Caro - Einsatz mit Herz
Hautnah dabei: Die Reportagereihe zeigt den Alltag von Notfallmedizinerin Carola Holzner. Die leidenschaftliche Ärztin gibt dabei intensive Einblicke in ihre Arbeit.
Doc Caro: Notärztin zwischen Hoffnung und Wirklichkeit
Dr. Carola Holzner ist Doc Caro. Sie ist eine der einflussreichsten Ärztinnen in Deutschland, mittlerweile folgen der zweifachen Mutter über 500.000 Menschen auf Social Media. Ihre Reichweite nutzt die Notärztin, um den Menschen den intensiven, stressigen und aufregenden Alltag in der Notaufnahme näherzubringen und auf Notstände in deutschen Kliniken aufmerksam zu machen. Auch scheut sie nicht davor, der Politik vor Augen zu halten, wo in unserem Gesundheitssystem Optimierungspotential liegt. Doch immer im Zentrum: Ihre Patient*innen und deren Wohlergehen. Getreu dem Motto “Menschen helfen, das ist meine DNA.” begegnet sie jedem ihrer Fälle mit Herz und Menschlichkeit.
Einsätze mit Herz, die neue Reportagereihe
Ein Kamerateam hat Doc Caro ein Jahr lang in ihrem Alltag begleitet. Die Reportage liefert Einblicke in die Momente, in denen jede Sekunde zählt und Carola Holzner Leben retten muss: sowohl bei akuten Notfällen in der Notaufnahme, bei Rettungseinsätzen am Boden oder riskanten Flugmanövern im Rettungshubschrauber.
Die erste Staffel des Formats umfasst sechs Folgen mit jeweils 90 Minuten. Die Folgen gibt es sowohl in der Sat.1 Mediathek auf Joyn zu streamen, als auch alternativ im Live-Stream von Sat.1.
Ruhrgebietsoriginal Carola Holzner
Carola Holzner ist in Mülheim an der Ruhr geboren und lebt weiterhin dort. Seit Kindheitstagen träumte sie davon, Ärztin zu werden. Im Jahr 2003 beginnt sie an der Universität zu Köln Humanmedizin zu studieren. 2009 erlangte sie die Approbation, promovierte und wurde zu Dr. Carola Holzner. Als Fachärztin ist sie in der Anästhesie, Intensivmedizin sowie der Akut- und Notfallmedizin tätig. Ihr quirliges Wesen, der Undercut und ihre Tattoos sind mittlerweile zu ihrem Markenzeichen geworden.
Im Jahr 2019 startete sie als Doc Caro in den sozialen Netzwerken durch und produziert (kritischen) Videocontent, mit dem sie sich schnell eine treue Fangemeinde aufgebaut hat. Dabei verfolgt sie eine Mission: Sie möchte die sozialen Medien sinnvoll nutzen. Ihr Wissen teilt sie für jedermann zugänglich und vermittelt komplexe medizinische Themen kurz, knapp und wissenschaftlich korrekt. Besondere Aufmerksamkeit erlangte Doc Caro während der Corona-Pandemie. Seit Beginn der Pandemie setzt sie sich für eine umfassende Aufklärung zu diesem Thema ein und war an der Entwicklung einer Covid-19-Triage beteiligt.
Mittlerweile hat Carola Holzner als Doc Caro drei Bücher veröffentlicht, die allesamt Bestseller sind. In ihrem eigenen Podcast berichtet sie regelmäßig über ihre neuesten Erfahrungen und gibt ihr medizinisches Wissen an die Hörerschaft weiter.
Hashtag #ichrettedeinleben
Gemeinsam mit dem Deutschen Rat für Wiederbelebung gründete Dr. Carola Holzner 2021 die Initiative Wir beleben Deutschland wieder und kreiert dafür den Hashtag #ichrettedeinleben. Die Initiative ist ein Zusammenschluss von Organisationen und Verbänden, der sich für eine Verbesserung der Laienreanimationsquote in Deutschland einsetzt. Ziel ist die bundesweite Einführung von jährlich zwei Stunden Reanimationsunterricht an Schulen, um Kindern ab der 7. Klasse die lebensrettenden Maßnahmen beibringen zu können.
Doc Caro ist Ärztin aus Leidenschaft und voller Überzeugung. Begleite auch du Carola Holzner auf ihrer lebensrettenden Reise und schau dir die Folgen von Doc Caro. Einsatz mit Herz auf Joyn und im Livestream von Sat.1 an.