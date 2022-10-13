Zwischenfall im Hubschrauber: Stehen Caros Träume vor dem Aus?Jetzt kostenlos streamen
Auf ihrem ersten Rettungsflug bei schlechtem Wetter dreht sich Doc Caro der Magen um. Platzt damit ihr Traum, Hubschrauber-Notärztin bei der ADAC Luftrettung zu werden? Außerdem verfolgt die Ärztin eine Mission: Reanimationsunterricht für Schüler ab der 7. Klasse. Um die Unterstützung der Politik zu gewinnen, bekommen der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) und der SPD-Landesvorsitzende Thomas Kutschaty von ihr einen Auffrischungskurs in erster Hilfe.
