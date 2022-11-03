Doc Caro - Einsatz mit Herz
Folge vom 03.11.2022: Doc Caro im Bundestag
90 Min.Folge vom 03.11.2022Ab 12
Mit dem Deutschen Rat für Wiederbelebung hat Doc Caro die Petition "Ich rette dein Leben" gestartet - über 80.000 Unterschriften wurden gesammelt. Zeit, das Anliegen an den zuständigen Ausschuss des Bundestags zu überreichen und klarzumachen: Wir können mehr Leben retten! Außerdem: Doc Caro blickt auf ein berührendes und erfolgreiches Jahr zurück. Was die Notfallmedizinerin dabei besonders bewegt hat und welche Ziele sie nun verfolgt, erzählt sie in der letzten Folge der Reihe.
