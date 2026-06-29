Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
dokFilm: Zeichnen aus Protest

Zeichnen aus Protest

ORF2Staffel 1Folge 2vom 29.06.2026
Zeichnen aus Protest

Zeichnen aus ProtestJetzt kostenlos streamen

dokFilm: Zeichnen aus Protest

Folge 2: Zeichnen aus Protest

53 Min.Folge vom 29.06.2026

Die Dokumentation begleitet die Karikaturistin Ann Telnaes bei ihrer satirischen Auseinandersetzung mit dem politischen System der USA. Der Blick richtet sich auf die Trump-Jahre 2017–2021 und auf die Frage, wie stabil demokratische Institutionen und Gewaltenteilung in Zeiten zunehmender Polarisierung bleiben. Bildquelle: ORF/Clin d’oeil films

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

dokFilm: Zeichnen aus Protest
ORF2
dokFilm: Zeichnen aus Protest

dokFilm: Zeichnen aus Protest

Alle 1 Staffeln und Folgen