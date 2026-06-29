dokFilm: Zeichnen aus Protest
Folge 2: Zeichnen aus Protest
53 Min.Folge vom 29.06.2026
Die Dokumentation begleitet die Karikaturistin Ann Telnaes bei ihrer satirischen Auseinandersetzung mit dem politischen System der USA. Der Blick richtet sich auf die Trump-Jahre 2017–2021 und auf die Frage, wie stabil demokratische Institutionen und Gewaltenteilung in Zeiten zunehmender Polarisierung bleiben. Bildquelle: ORF/Clin d’oeil films
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