Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Donaufischer in Oberösterreich

Donaufischer in Oberösterreich

ORF2Staffel 1Folge 1vom 11.07.2026
Donaufischer in Oberösterreich

Donaufischer in OberösterreichJetzt kostenlos streamen

Donaufischer in Oberösterreich

Folge 1: Donaufischer in Oberösterreich

25 Min.Folge vom 11.07.2026

Die Donau in Oberösterreich bei Linz weist großen Fischreichtum auf. Mit Franz Wiesmayr, einem der letzten Linzer Berufsfischer, geht es frühmorgens hinaus auf die Donau, um seinen aktuellen Fang zu dokumentieren, der im Anschluss für den Marktverkauf vorbereitet wird. Auch im Mühlviertler Bildungshaus Greisinghof steht Fisch hoch im Kurs. Hier bereitet Koch Thomas Traxler Zander zu und serviert als Vorspeise eine feine Krebssuppe, die aus Signalkrebsen hergestellt wird. Bildquelle: ORF/Produktion West/Gerhard Mader

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Donaufischer in Oberösterreich
ORF2
Donaufischer in Oberösterreich

Donaufischer in Oberösterreich

Alle 1 Staffeln und Folgen