Donaufischer in OberösterreichJetzt kostenlos streamen
Donaufischer in Oberösterreich
Folge 1: Donaufischer in Oberösterreich
25 Min.Folge vom 11.07.2026
Die Donau in Oberösterreich bei Linz weist großen Fischreichtum auf. Mit Franz Wiesmayr, einem der letzten Linzer Berufsfischer, geht es frühmorgens hinaus auf die Donau, um seinen aktuellen Fang zu dokumentieren, der im Anschluss für den Marktverkauf vorbereitet wird. Auch im Mühlviertler Bildungshaus Greisinghof steht Fisch hoch im Kurs. Hier bereitet Koch Thomas Traxler Zander zu und serviert als Vorspeise eine feine Krebssuppe, die aus Signalkrebsen hergestellt wird. Bildquelle: ORF/Produktion West/Gerhard Mader
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Donaufischer in Oberösterreich
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