Doppelt kocht besser

SAT.1Folge vom 23.09.2022
43 Min.Folge vom 23.09.2022Ab 6

Bei "Doppelt kocht besser" treten drei Duos gegeneinander an. Nur den kocherfahrenen Kandidat:innen wird von unserem Spitzenkoch Alexander Kumptner das Rezept erklärt. Sie müssen ihre Teampartner:innen per Headset über den gesamten Kochprozess anleiten. Welches Team hat die Chance auf 1.000 Euro Gewinn? Unserer Challenge stellen sich heute die Liebespaare Annabell (29) & Robert (29), Bärbel (75) & Harry (78) sowie Stanislava (48) & Marius (61).

