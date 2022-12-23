Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Doppelt kocht besser

Käsefondue mit Brotcroutons, Rind und Broccoli

SAT.1Folge vom 23.12.2022
Käsefondue mit Brotcroutons, Rind und Broccoli

Käsefondue mit Brotcroutons, Rind und BroccoliJetzt kostenlos streamen

Doppelt kocht besser

Folge vom 23.12.2022: Käsefondue mit Brotcroutons, Rind und Broccoli

43 Min.Folge vom 23.12.2022Ab 6

Bei "Doppelt kocht besser" treten drei Duos gegeneinander an. Nur den kocherfahrenen Kandidat:innen wird von unserem Spitzenkoch Alexander Kumptner das Rezept erklärt. Sie müssen ihre Teampartner:innen per Headset über den gesamten Kochprozess anleiten. Welches Team hat die Chance auf 1.000 Euro Gewinn? Unserer Challenge stellen sich heute die Liebespaare Ana (32) & Marco (32), Alexandra (51) & Stephan (55), sowie Vanessa (25) & Frederic (27).

Alle verfügbaren Folgen