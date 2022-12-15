Zum Inhalt springenBarrierefrei
Doppelt kocht besser

SAT.1Folge vom 15.12.2022
43 Min.Folge vom 15.12.2022Ab 6

Bei "Doppelt kocht besser" treten drei Duos gegeneinander an. Nur den kocherfahrenen Kandidat:innen wird von unserem Spitzenkoch Alexander Kumptner das Rezept erklärt. Sie müssen ihre Teampartner:innen per Headset über den gesamten Kochprozess anleiten. Welches Team hat die Chance auf 1.000 Euro Gewinn? Unserer Challenge stellen sich heute die Liebespaare Rico (42) & Sabrina (35), Kimberley (27) & Michael (38) sowie Mike (51) & Alexandra (51).

