Doppelt kocht besser
Folge vom 04.11.2022: Chicken-Nuggets mit Avocado-Kiwi-Tomaten-Salat und Süßkartoffelspalten
43 Min.Folge vom 04.11.2022Ab 6
Bei "Doppelt kocht besser" treten drei Duos gegeneinander an. Nur den kocherfahrenen Kandidat:innen wird von unserem Spitzenkoch Alexander Kumptner das Rezept erklärt. Sie müssen ihre Teampartner:innen per Headset über den gesamten Kochprozess anleiten. Welches Team hat die Chance auf 1.000 Euro Gewinn? Unserer Challenge stellen sich heute die Liebespaare Patricia (45) & Vitalij (33), Anja (54) & Linus (55) sowie Timo (20) & Lea (20).
