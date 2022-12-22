Truthahnflügel mit SüßkartoffelpüreeJetzt kostenlos streamen
Doppelt kocht besser
Folge vom 22.12.2022: Truthahnflügel mit Süßkartoffelpüree
43 Min.Folge vom 22.12.2022Ab 6
Bei "Doppelt kocht besser" treten drei Duos gegeneinander an. Nur den kocherfahrenen Kandidat:innen wird von unserem Spitzenkoch Alexander Kumptner das Rezept erklärt. Sie müssen ihre Teampartner:innen per Headset über den gesamten Kochprozess anleiten. Welches Team hat die Chance auf 1.000 Euro Gewinn? Unserer Challenge stellen sich heute Mutter Kerstin (61) & Tochter Katharina (26), die Freunde Benjamin (36) & Susan (35), sowie das Liebespaar Rahel (34) & Andreas (25).
Genre:Unterhaltung, Kochen
Produktion:DE, 2022
