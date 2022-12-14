Zum Inhalt springenBarrierefrei
Doppelt kocht besser

Plätzchen mit Vanillefrosting und Irish Coffee

SAT.1Folge vom 14.12.2022
Plätzchen mit Vanillefrosting und Irish Coffee

43 Min.Folge vom 14.12.2022Ab 6

Bei "Doppelt kocht besser" treten drei Duos gegeneinander an. Nur den kocherfahrenen Kandidat:innen wird von unserem Spitzenkoch Alexander Kumptner das Rezept erklärt. Sie müssen ihre Teampartner:innen per Headset über den gesamten Kochprozess anleiten. Welches Team hat die Chance auf 1.000 Euro Gewinn? Unserer Challenge stellen sich heute die Liebespaare Sally (38) & Jens (35), Michelle (29) & Fabian (29) sowie Anthony (50) & Patrizia (53).

