Doppelt kocht besser
Folge vom 14.12.2022: Plätzchen mit Vanillefrosting und Irish Coffee
Bei "Doppelt kocht besser" treten drei Duos gegeneinander an. Nur den kocherfahrenen Kandidat:innen wird von unserem Spitzenkoch Alexander Kumptner das Rezept erklärt. Sie müssen ihre Teampartner:innen per Headset über den gesamten Kochprozess anleiten. Welches Team hat die Chance auf 1.000 Euro Gewinn? Unserer Challenge stellen sich heute die Liebespaare Sally (38) & Jens (35), Michelle (29) & Fabian (29) sowie Anthony (50) & Patrizia (53).
