SAT.1 Folge vom 12.10.2022
43 Min. Ab 6

In Bayern können Sie samstags von 17:00-18:00 Uhr das SAT.1 Bayern-Magazin empfangen. In allen anderen Verbreitungsgebieten empfangen Sie "Doppelt kocht besser". // Wiener Schnitzel mit Erbsen: Bei "Doppelt kocht besser" treten drei Duos gegeneinander an. Nur den kocherfahrenen Kandidat:innen wird von unserem Spitzenkoch Alexander Kumptner das Rezept erklärt. Heute treten an: Anja (50) & Maik (49), Thom (40) & Wei Ken (35) sowie Sven (35) & Janine (34).

