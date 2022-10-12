Doppelt kocht besser
Folge vom 12.10.2022: Nasi Goreng
43 Min.Folge vom 12.10.2022Ab 6
In Bayern können Sie samstags von 17:00-18:00 Uhr das SAT.1 Bayern-Magazin empfangen. In allen anderen Verbreitungsgebieten empfangen Sie "Doppelt kocht besser". // Wiener Schnitzel mit Erbsen: Bei "Doppelt kocht besser" treten drei Duos gegeneinander an. Nur den kocherfahrenen Kandidat:innen wird von unserem Spitzenkoch Alexander Kumptner das Rezept erklärt. Heute treten an: Anja (50) & Maik (49), Thom (40) & Wei Ken (35) sowie Sven (35) & Janine (34).
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Unterhaltung, Kochen
Produktion:DE, 2022
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen