Doppelt kocht besser

SAT.1Folge vom 26.10.2022
43 Min.Folge vom 26.10.2022Ab 6

Bei "Doppelt kocht besser" treten drei Duos gegeneinander an. Nur den kocherfahrenen Kandidat:innen wird von unserem Spitzenkoch Alexander Kumptner das Rezept erklärt. Sie müssen ihre Teampartner:innen per Headset über den gesamten Kochprozess anleiten. Welches Team hat die Chance auf 1.000 Euro Gewinn? Unserer Challenge stellen sich heute Mutter Petra (54) & Tochter Johanna (22), die Freundinnen Diana (40) & Carolin (37) sowie das Paar Jana (31) & Niko (30).

